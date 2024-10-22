Ривалдо назвал лучшего игрока в истории

«Месси или Пеле. Я не видел, как играет Пеле, но смотрел записи, и все говорят, что он был великолепен. Он выиграл три чемпионата мира, и он бразилец… Но Месси похож на Пеле. Он ставил перед собой цель быть чемпионом мира и добился этого. Месси способен делать разницу на поле. Надеюсь, он ещё будет играть, чтобы мы могли наслаждаться им», — приводит слова Ривалдо Sport.es.