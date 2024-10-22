Кроос объяснил, почему не планирует возвращаться в Германию

«Я ощущаю себя немцем, но немцем, который уже долгое время счастливо живет в Испании и будет продолжать там жить.



Что должно произойти, чтобы я вернулся в Германию? Кое-что, наверное, и не произойдет. Например, погода должна улучшиться, но это вряд ли случится. Как бы то ни было, это семейное решение, и я принимаю его не в одиночку. У меня жена и трое детей.



Думаю, что в Германии нам тоже было бы комфортно, но сейчас мало причин, почему мы должны уехать из Испании. У детей здесь есть все: занятия, друзья, школа. И моя жена, и я тоже чувствуем себя здесь очень комфортно. Нет причин уезжать куда-либо еще», — цитирует Крооса Ran.