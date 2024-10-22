Гвардиола: футболисты не могут позволять себе возвращаться травмированными из сборных!

«Я всегда призываю игроков “Манчестер Сити” приезжать в их сборные. Это должно доставлять удовольствие. Но если футболист приехал на товарищеский матч, то он не может вернуться травмированным! Мне жаль [но это так].



Клуб платит нам, и очень хорошо. Национальные команды не делают этого, поэтому необходимо уважать клуб. Нельзя получать травмы в товарищеских матчах. Конечно же, вы можете играть. Но нельзя возвращаться с повреждением», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).