«Ему уже не 22 года». Гвардиола высказался о травме Де Брёйне

«Всё не так серьёзно. Однако он чувствует себя не совсем хорошо. К тому же, Кевину уже не 22 года. Он должен полностью прийти в форму, чтобы играть в футбол. Кевин стал тренироваться лучше, но по-прежнему не восстановился до конца. Он сказал мне, что чувствует себя неважно, а если ты чувствуешь себя неважно, то не торопись [выходить на поле]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).