Сын Диего Марадоны возглавил испанский футбольный клуб

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Вместе с Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века. Он выигрывал чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной Аргентины и других команд.