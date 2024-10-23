Агент Миранчука: «Наш расчет — через год-полтора итальянский клуб купит Антона за 5−8 млн евро»

«Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас. Был интерес от “Зенита”? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешел в “Сьон”. Это лайтовый контракт на два года.



Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчет, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5−8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.