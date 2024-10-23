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Агент Миранчука: «Наш расчет — через год-полтора итальянский клуб купит Антона за 5−8 млн евро»

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал решение своего клиента, российского полузащитника Антона Миранчука, подписать контракт со швейцарским «Сьоном».

Источник: FCSion

В сентябре Миранчук перебрался в «Сьон» на правах свободного агента, заключив соглашение на два сезона.

«Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас. Был интерес от “Зенита”? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешел в “Сьон”. Это лайтовый контракт на два года.

Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчет, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5−8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.

Ближайший матч «Сьон» проведет дома против «Санкт-Галлена» в воскресенье, 27 октября.

Сьон