Гвардиола вспомнил, из-за чего злился на сборную Англии

«Я никогда так не злился, как тогда. У сборной Англии была товарищеская встреча, а нам предстояли матчи с “Реалом” в Лиге чемпионов и важные игры Премьер-лиги. Поэтому мне не понравилось, когда после товарищеской игры футболист возвращается с травмой», — приводит слова Гвардиолы BBC.