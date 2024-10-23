Гвардиола поделился своим мнением относительно текущей ситуации в мире, упомянув Россию

«Я был в Германии, я был на Ближнем Востоке, я был здесь, я был в Италии, я был в Мексике. И я узнал, что мы все одинаковы. Те же страхи, те же желания, те же стремления.



Люди хотят жить в мире. Они хотят иметь достойную работу, иметь достаточно денег, чтобы иметь дом, иметь еду на столе, сходить однажды в кино, в театр или выпить однажды вечером. Люди просто хотят этого.



Вот почему мне трудно понять, что происходит сегодня в Палестине или на Украине, в России, в Израиле. Сколько людей погибло.



Люди хотят жить в мире. И почему современное общество до сих пор находится в таком положении? Потому что вы не понимаете другого. А другой такой же, как вы. Он родился однажды в одной стране и хочет жить так… Но сейчас мы как люди далеки от того, где должны быть. Честно говоря, то, чему нас научила история в прошлом, мы до сих пор не усвоили. Это так грустно», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.