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Зарема Салихова: «Промес — счастливчик, хотя бы не позорится. Свалил из безнадежного “Спартака” в нужный момент»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что дубайский «Юнайтед» заявил на сезон экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса.

Источник: https://t.me/fcsmtg

Нидерландец подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата ОАЭ еще в начале сентября, но был заявлен только в среду. Его дебют может состояться 26 октября в матче против «Хатты».

«Промес заявлен за дубайский клуб? На самом деле, он счастливчик и хотя бы не позорится за весь “Спартак”! Пусть играют своими бонгондами и барко, которые все вместе не годятся в подметки Промесу, ни индивидуально, ни коллективно.

У Промеса есть чутье, он всегда сваливал в нужный момент. Из “Твенте”, где ему нечего было ловить, в “Спартак”. Из “Спартака” на пике — в Испанию. Из Испании, где играл на неудобной позиции, — в родной “Аякс”. И снова в любимый “Спартак”, в который вернулся за титулами. Из безнадежного “Спартака” — в гостеприимный Дубай», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.