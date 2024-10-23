Зарема Салихова: «Промес — счастливчик, хотя бы не позорится. Свалил из безнадежного “Спартака” в нужный момент»

«Промес заявлен за дубайский клуб? На самом деле, он счастливчик и хотя бы не позорится за весь “Спартак”! Пусть играют своими бонгондами и барко, которые все вместе не годятся в подметки Промесу, ни индивидуально, ни коллективно.



У Промеса есть чутье, он всегда сваливал в нужный момент. Из “Твенте”, где ему нечего было ловить, в “Спартак”. Из “Спартака” на пике — в Испанию. Из Испании, где играл на неудобной позиции, — в родной “Аякс”. И снова в любимый “Спартак”, в который вернулся за титулами. Из безнадежного “Спартака” — в гостеприимный Дубай», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.