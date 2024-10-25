«ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе 55 миллионов евро. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов по старому контракту с «ПСЖ». Сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса (36 миллионов), который 25-летний нападающий должен был получить еще в феврале, зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также «этический бонус» за эти три месяца, выплачиваемый за хорошую дисциплину, отсутствие скандалов и уважительное поведение по отношению к болельщикам.