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«ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе 55 миллионов евро. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов

Парижане отказываются идти на уступки.

Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

«ПСЖ» повторно отказался выплачивать Килиану Мбаппе 55 миллионов евро, несмотря на то, что парижан обязала произвести перевод денег Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

В пятницу, 25 октября, LFP отклонила апелляцию французского клуба по делу о невыплаченной зарплате и бонусах игроку. Представители «ПСЖ» заявили о несогласии с решением. По данным L'Equipe, парижане намерены продолжить разбирательства в Федерации футбола Франции (FFF) или национальном Олимпийском комитете.

«К сожалению, если Килиан решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден привлечь его к ответственности в компетентных судах и добиться признания ущерба, который мы понесли и продолжаем нести из-за непонятной позиции своего бывшего игрока», — сказал представитель «ПСЖ» журналистам.

О каких выплатах идет речь

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов по старому контракту с «ПСЖ». Сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса (36 миллионов), который 25-летний нападающий должен был получить еще в феврале, зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также «этический бонус» за эти три месяца, выплачиваемый за хорошую дисциплину, отсутствие скандалов и уважительное поведение по отношению к болельщикам.

Как сообщает Le Monde, LFP может наложить запрет на трансферы в отношении «ПСЖ», а также лишить клуб лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.

В деле об изнасиловании Килиан увидел след «ПСЖ»

Полиция Стокгольма несколько недель расследует дело об изнасиловании, которое, произошло в отеле, в котором останавливался Мбаппе. Французский футболист назвал это провокацией перед слушанием по его делу.

«Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал Мбаппе в соцсетях.

Сколько Мбаппе получает в «Реале»

В начале июня Мбаппе покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента и подписал соглашение с «Реалом», рассчитанное до 2029 года. По информации The Guardian, Килиан будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов с ежегодным приростом. Мадридский клуб также выплатит форварду 125 миллионов в качестве подписного бонуса в течение пяти лет. По условиям контракта звездный футболист также получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.

Автор: Роман Кольцов

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСВ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Петер Бос
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Фабиан Руис)
55′
ПСВ
Ноа Ланг
(Исмаэль Сайбари)
34′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
40′
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
59′
17
Витор Феррейра Витинья
19
Ли Кан Ин
68′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
81′
14
Дезире Дуэ
10
Усман Дембеле
81′
24
Сенни Маюлу
29
Брэдли Барколя
81′
23
Рандаль Коло Муани
ПСВ
1
Вальтер Бенитес
90+6′
6
Райан Фламинго
17
Мауро Жуниор
45+2′
18
Оливье Боскальи
32
Маттео Дамс
77′
7
Малик Тилльман
20
Гус Тил
9
Люк де Йонг
90+3′
34
Исмаэль Сайбари
84′
37
Ричард Ледесма
90+1′
10
Ноа Ланг
65′
21
Коухаиб Дриош
11
Йохан Бакайоко
83′
26
Исаак Бабади
90+2′
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
10
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Реал
Чемпионат Франции: таблица и календарь
Чемпионат Франции: таблица и календарь