Мбаппе в определяющей точке карьеры. Это класико — один из важнейших матчей в его жизни

Естественно, отношение к герою зависит от его поступков. Решение остаться в «ПСЖ» два года назад поняли далеко не все. Казалось: как же так, ты ведь с детства грезил Мадридом? В ответ прозвучало следующее: «Есть спортивные и частные причины, которые заключаются в том, что я француз. Франция — это страна, в которой я буду жить и в которой я состарюсь. Есть эта сентиментальная сторона, а также то, что проект будет меняться». Сентиментальная сторона? А детские фотографии в футболке «Реала» и на фоне стены с плакатами Роналду тогда как называть? Можно было привести аргументы поубедительнее. И подать изящнее.