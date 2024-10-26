Громкой сенсацией завершился матч «Ордабасы» с аутсайдером КПЛ

Встреча в Шымкенте завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1.
«Женис» открыл счет на седьмой минуте после гола чеха Лукаса Будинского. На 29-й минуте столичные удвоили преимущество. Гол забил бразилец Адилио Корреиа дос Сантос.
На 37-й минуте Бауыржан Исламхан имел возможность отыграть отставание, но атакующий полузащитник «Ордабасы» не забил пенальти.
Впрочем, шымкентцы сумели на 66-й минуте размочить счет. Отличился белорус Всеволод Садовский, оформивший окончательный результат.
Таким образом, «Ордабасы», у которого 39 очков, остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от «Кайрата», с которым сыграют в следующем туре.
«Женис», набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.