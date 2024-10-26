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Громкой сенсацией завершился матч «Ордабасы» с аутсайдером КПЛ

Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между шымкентским «Ордабасы» и столичным «Женисом», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Встреча в Шымкенте завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

«Женис» открыл счет на седьмой минуте после гола чеха Лукаса Будинского. На 29-й минуте столичные удвоили преимущество. Гол забил бразилец Адилио Корреиа дос Сантос.

На 37-й минуте Бауыржан Исламхан имел возможность отыграть отставание, но атакующий полузащитник «Ордабасы» не забил пенальти.

Впрочем, шымкентцы сумели на 66-й минуте размочить счет. Отличился белорус Всеволод Садовский, оформивший окончательный результат.

Таким образом, «Ордабасы», у которого 39 очков, остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от «Кайрата», с которым сыграют в следующем туре.

«Женис», набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.

Ордабасы
1:2
Первый тайм: 0:0
Женис
Футбол, Казахстан, 24-й тур
26.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ордабасы
Женис
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