«Реал» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Ла Лиги

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Беллингем, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Винисиус, Мбаппе.
«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.
После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.
Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.