Холанн неудержим, Конте идет с «Наполи» по чемпионскому графику, у «Боруссии» черная неделя

Мален открывает счет с передачи Гирасси, но в итоге «Боруссия» проигрывает. По такой схеме прошла неделя дортмундской команды, которая на данный момент находится за пределами еврокубковой зоны. Еще одна параллель между не сопоставимыми играм с «Реалом» и «Аугсбургом» — наличие в составе соперника героя-бомбардира. В Мадриде таковым стал Винисиус Жуниор. В матче бундеслиги — француз Клод-Морис. Сейчас он игрок ротации, в активе которого до субботы значился лишь один забитый мяч. Зато в субботу набравшего форму Клода-Мориса включили в старт, и он перевернул игру двумя дальними ударами. Если в первом случае, несмотря на удивительную точность, Кобель «шмелей» не выручил, то победный обводящий удар — мастерство исполнения и хладнокровие в чистом виде. То, чего не хватило в концовке атаковавшему с нескольких метров и попавшему во вратаря Гиттенсу. Хотя вернее говорить о гостевом комплексе «Боруссии», которая в этом чемпионате лишь раз сыграла в гостях вничью и потерпела три поражения подряд.