Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Ордабасы» принял судьбоносное решение после фиаско — источник

Наставник шымкентского «Ордабасы» Кирилл Кекер после матча против столичного «Жениса» (1:2) поблагодарил свою команду в раздевалке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

По информации источника, специалист намерен покинуть клуб и уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

Кекер возглавил «Ордабасы» по ходу текущего сезона после ухода белоруса Александра Седнева. Он подписал контракт до конца года.

Ранее команда проиграла в гостях «Тоболу», а также на своем поле — «Астане» и тем самым ухудшила свои шансы в борьбе за чемпионство.

Таким образом, «Ордабасы», у которого 39 очков после домашнего поражения от «Жениса» остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от «Кайрата», с которым сыграют в следующем туре.

«Женис», набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.

Ордабасы
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь