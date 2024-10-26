Главный тренер «Ордабасы» принял судьбоносное решение после фиаско — источник

По информации источника, специалист намерен покинуть клуб и уже написал заявление об уходе по собственному желанию.
Кекер возглавил «Ордабасы» по ходу текущего сезона после ухода белоруса Александра Седнева. Он подписал контракт до конца года.
Ранее команда проиграла в гостях «Тоболу», а также на своем поле — «Астане» и тем самым ухудшила свои шансы в борьбе за чемпионство.
Таким образом, «Ордабасы», у которого 39 очков после домашнего поражения от «Жениса» остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от «Кайрата», с которым сыграют в следующем туре.
«Женис», набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.