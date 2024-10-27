Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча «Реал» — «Барселона»

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0. Помимо 36-летнего нападающего забитыми мячами отметились Ламин Ямаль и Рафинья.