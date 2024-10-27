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Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча «Реал» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».

Источник: Getty Images

Форвард отметился дублем.

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0. Помимо 36-летнего нападающего забитыми мячами отметились Ламин Ямаль и Рафинья.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

Реал
0:4
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 11
26.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 78192 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Марк Касадо)
54′
Роберт Левандовски
(Алехандро Бальде)
56′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
77′
Рафинья
(Иньиго Мартинес)
84′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
87′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
80′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
23
Ферлан Менди
86′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
63′
10
Лука Модрич
Барселона
13
Иньяки Пенья
82′
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
69′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
8
Педри
87′
6
Гави
90′
16
Фермин Лопес
46′
21
Френки де Йонг
17
Марк Касадо
44′
65′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
15
Фолы
17
12
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь