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Ламин Ямаль — самый молодой автор гола в истории «эль класико»

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль забил третий гол своей команды в матче 11-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (4:0).

Источник: Getty Images

Таким образом, Ямаль (17 лет и три месяца) — самый молодой бомбардир в истории «эль класико».

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

Действующее трудовое соглашение Ямаля с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.

Реал
0:4
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 11
26.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 78192 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Марк Касадо)
54′
Роберт Левандовски
(Алехандро Бальде)
56′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
77′
Рафинья
(Иньиго Мартинес)
84′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
87′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
80′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
23
Ферлан Менди
86′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
63′
10
Лука Модрич
Барселона
13
Иньяки Пенья
82′
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
69′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
8
Педри
87′
6
Гави
90′
16
Фермин Лопес
46′
21
Френки де Йонг
17
Марк Касадо
44′
65′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
15
Фолы
17
12
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь