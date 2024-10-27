Ламин Ямаль — самый молодой автор гола в истории «эль класико»

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.