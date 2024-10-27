«Барса» эталонно разнесла «Реал». Чемпионов не хватило даже на гол престижа

На 30-й минуте «Барселона» доигралась с высокой линией обороны и пропустила. Мбаппе весьма эмоционально отпраздновал. А затем выяснилось, что… Офсайд был и тут! За первый тайм у «Реала» набралось восемь офсайдов (и 12 за весь матч). При этом за 10 предыдущих туров — лишь 12. Что касается «Барселоны», то можно отметить Кубарси. 17-летний центральный защитник явно волновался, потому что несколько раз за первый тайм обрезался. Правда, свой момент у «Барселоны» тоже был. Ямаль вышел практически один на один с вратарём, но его в последний момент накрыл Менди.