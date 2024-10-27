Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

«До гола это был ровный матч, у нас были возможности, мы не забили из-за мелочей, нам не хватило немного удачи. Когда они забили два гола за две минуты, то забрали всю нашу энергию. Мы рисковали, а у них были пространства. Результат не отражает того, что мы видели на поле. Они заслужили победу благодаря своей эффективности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).