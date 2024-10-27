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Российский вратарь пропустил три мяча в матче чемпионата Португалии

Российский вратарь Злобин пропустил три мяча в матче чемпионата Португалии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Фамаликан» дома проиграл «Спортингу» в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Ворота «Фамаликана» защищал российский голкипер Иван Злобин. Он пропустил три гола и совершил десять сейвов. В составе «Спортинга» голы забили Виктор Дьокереш (57-я минута), Джовани Кенда (63) и Гонсалу Инасиу (86).

«Фамаликан» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице, «Спортинг» (27) является лидером чемпионата Португалии.