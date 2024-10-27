Российский вратарь пропустил три мяча в матче чемпионата Португалии

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Ворота «Фамаликана» защищал российский голкипер Иван Злобин. Он пропустил три гола и совершил десять сейвов. В составе «Спортинга» голы забили Виктор Дьокереш (57-я минута), Джовани Кенда (63) и Гонсалу Инасиу (86).