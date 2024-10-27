Суперсила «Барсы» Флика. Сейчас она превращается в «Реал»

Ещё один показатель уверенности — поведение каталонцев после того, как счёт стал 1:0. Когда играешь с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и выходишь вперёд, велик риск отойти в оборону и начать удерживать преимущество. Тем более если перед этим игра была плюс-минус равная. От этого соблазна сложно удержаться, даже если ты большой клуб. Можно спорить, является ли большим клубом дортмундская «Боруссия», но с ней на «Бернабеу» совсем недавно приключилось именно это: повели в счёте, начали закрываться — и получили из 2:0 2:5.