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Суперсила «Барсы» Флика. Сейчас она превращается в «Реал»

Дмитрий Бажанов после «класико» восхищается новой способностью каталонцев.

Источник: Getty Images

Вспомните Хави на тренерской скамейке «Барселоны». Это был оторвавшийся от трансформаторной будки оголённый провод. Он шипел, воспламенялся, его бросало в разные стороны, вечно летели искры! И это передавалось команде. «Барселоне» Хави катастрофически не хватало спокойствия.

А теперь посмотрите на Ханс-Дитера Флика. Он — скала. Массивная и источающая мощь, уверенность в себе и то самое необходимое спокойствие. Теперь это передаётся «Барселоне». И во многом благодаря умению не дёргаться и гнуть свою линию до конца каталонцы разбили «Реал» 4:0.

Флик в принципе ни в одном матче не отказался от своих базовых идей — от прессинга и высокой линии защиты. Но всё же одно дело играть так с «Вальядолидом», «Алавесом» или «Янг Бойз», и совсем другое — с «Баварией» или «Реалом».

Матч с «Реалом» даже более показателен. Потому что держать высокую линию обороны и давить на чужой половине соперника, в атаке которого есть Винисиус и Килиан Мбаппе, — это гигантский риск. Хави в прошлом сезоне попытался сыграть так с «Реалом» в финале Суперкубка — и «Барселона» получила 1:4. Всё закончилось ещё в первом тайме, Винисиус сделал хет-трик.

И тем не менее Флик не прогнулся. Он ещё перед игрой сказал, что «Барселона» будет играть, как обычно, — и сдержал слово. И каталонцам было сложно. В первом тайме Вини и Мбаппе лихо бежали за спину Иньиго Мартинесу и Пау Кубарси, француз даже гол забил. Но всё же офсайдные капканы Флика работали. Где-то — на корпус, где-то — на полкорпуса, где-то — на плечо и половину груди, но игроки «Реала» оказывались ближе к воротам.

Рискованно? Очень. «Реал» мог наказать? Мог. Но Флик не стал в панике перестраиваться. Он твёрдо стоял на своём: будем играть, как всегда. Это и есть уверенность. Она есть у Флика — и теперь есть у «Барсы».

Ещё один показатель уверенности — поведение каталонцев после того, как счёт стал 1:0. Когда играешь с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и выходишь вперёд, велик риск отойти в оборону и начать удерживать преимущество. Тем более если перед этим игра была плюс-минус равная. От этого соблазна сложно удержаться, даже если ты большой клуб. Можно спорить, является ли большим клубом дортмундская «Боруссия», но с ней на «Бернабеу» совсем недавно приключилось именно это: повели в счёте, начали закрываться — и получили из 2:0 2:5.

«Барселона» ни в какую оборону не откатилась. Она пошла забивать ещё. И ещё! И ещё! Конечно, трудно сказать, что было бы, если бы Роберт Левандовски вслед за первым голом так быстро не забил второй. Возможно, если бы счёт 1:0 сохранился дольше, «Барса» в какой-то момент начала бы играть аккуратнее и осмотрительнее.

В любом случае реакция команды Флика на первый забитый мяч показательна. Никаких назад — полный вперёд! И это самое прямое следствие уверенности команды в себе. Она знает, что она сильна. Она не паникует, если что-то идёт не так. Спокойно играем, как играли — и всё получится.

Этим всегда был славен «Реал» Карло Анчелотти: на поле может происходить всё что угодно, но команда знает, что победит. У неё будет шанс — и она им воспользуется. Теперь это есть и у «Барселоны». И это не менее важно, чем выдающаяся яркая игра.

Реал
0:4
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 11
26.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 78192 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Марк Касадо)
54′
Роберт Левандовски
(Алехандро Бальде)
56′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
77′
Рафинья
(Иньиго Мартинес)
84′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
87′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
80′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
23
Ферлан Менди
86′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
63′
10
Лука Модрич
Барселона
13
Иньяки Пенья
82′
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
69′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
8
Педри
87′
6
Гави
90′
16
Фермин Лопес
46′
21
Френки де Йонг
17
Марк Касадо
44′
65′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
15
Фолы
17
12
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь