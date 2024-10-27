Анчелотти раскрыл подробности конфликта со штабом «Барселоны»

«Это была равная игра, у нас были моменты, но нам не хватило точности. Когда они забили дважды, то выжали из нас всю энергию. Началась другая игра, они много сделали на контратаках. Это сложный момент, но мы не должны все бросать, мы просто должны забыть о последних 30 минутах. Счет не отражает того, что происходило в матче. Они повели в счете и обрели уверенность. Но до этого момента у нас было больше моментов», — добавил тренер «королевского клуба».