Анчелотти раскрыл подробности конфликта со штабом «Барселоны»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти заявил, что конфликт с представителями тренерского штаба «Барселоны» был связан с помощником Ханс-Дитера Флика, который демонстративно отпраздновал забитый каталонцами мяч.
В субботу «Барселона» на выезде разгромила «Реал» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании. По ходу второго тайма у Анчелотти произошла перепалка с тренерским штабом каталонцев.
«Проблема со скамейкой запасных “Барселоны” была связана с помощником Флика, который не по-джентльменски праздновал гол, демонстрируя жесты в сторону нашей скамейки. Флик объяснил нам причину, на этом все», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Это была равная игра, у нас были моменты, но нам не хватило точности. Когда они забили дважды, то выжали из нас всю энергию. Началась другая игра, они много сделали на контратаках. Это сложный момент, но мы не должны все бросать, мы просто должны забыть о последних 30 минутах. Счет не отражает того, что происходило в матче. Они повели в счете и обрели уверенность. Но до этого момента у нас было больше моментов», — добавил тренер «королевского клуба».
Также Анчелотти отметил, что форвард команды Килиан Мбаппе не сумел воспользоваться высокой линией защиты соперника, упустив все свои моменты. При этом француз дважды забил из офсайда.
«Мы рисковали с их позицией, они играют с высокой линией, и мы едва не воспользовались этим. У Мбаппе было три или четыре шанса, но он ими не воспользовался», — заключил тренер.