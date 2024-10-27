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Анчелотти раскрыл подробности конфликта со штабом «Барселоны»

Анчелотти: конфликт со штабом «Барселоны» случился из-за помощника Флика.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти заявил, что конфликт с представителями тренерского штаба «Барселоны» был связан с помощником Ханс-Дитера Флика, который демонстративно отпраздновал забитый каталонцами мяч.

В субботу «Барселона» на выезде разгромила «Реал» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании. По ходу второго тайма у Анчелотти произошла перепалка с тренерским штабом каталонцев.

«Проблема со скамейкой запасных “Барселоны” была связана с помощником Флика, который не по-джентльменски праздновал гол, демонстрируя жесты в сторону нашей скамейки. Флик объяснил нам причину, на этом все», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Это была равная игра, у нас были моменты, но нам не хватило точности. Когда они забили дважды, то выжали из нас всю энергию. Началась другая игра, они много сделали на контратаках. Это сложный момент, но мы не должны все бросать, мы просто должны забыть о последних 30 минутах. Счет не отражает того, что происходило в матче. Они повели в счете и обрели уверенность. Но до этого момента у нас было больше моментов», — добавил тренер «королевского клуба».

Также Анчелотти отметил, что форвард команды Килиан Мбаппе не сумел воспользоваться высокой линией защиты соперника, упустив все свои моменты. При этом француз дважды забил из офсайда.

«Мы рисковали с их позицией, они играют с высокой линией, и мы едва не воспользовались этим. У Мбаппе было три или четыре шанса, но он ими не воспользовался», — заключил тренер.

Реал
0:4
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 11
26.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 78192 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Марк Касадо)
54′
Роберт Левандовски
(Алехандро Бальде)
56′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
77′
Рафинья
(Иньиго Мартинес)
84′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
87′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
80′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
23
Ферлан Менди
86′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
63′
10
Лука Модрич
Барселона
13
Иньяки Пенья
82′
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
69′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
8
Педри
87′
6
Гави
90′
16
Фермин Лопес
46′
21
Френки де Йонг
17
Марк Касадо
44′
65′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
15
Фолы
17
12
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь