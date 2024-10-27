«Кайсар» в меньшинстве одержал победу в матче КПЛ

Матч прошел в Туркестане и завершился минимальной победой «Кайсара» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Айбар Жаксылыков. Он забил в концовке матча с пенальти. При этом, «Кайсар» с 59-ой минуты играл в меньшинстве после удаления Горана Миложко.
Эта победа позволила «Кайсару» набрать 31 балл, с которым команда располагается на восьмой строчке. «Туран» с 19-ю очками остался на 12-ом месте.
Лидирует в чемпионате «Кайрат», у которого 41 балл, а на втором месте «Астана» с 40 очками. Замыкает тройку лидеров «Ордабасы» с 39-ю баллами.