«Кайсар» в меньшинстве одержал победу в матче КПЛ

Матч прошел в Туркестане и завершился минимальной победой «Кайсара» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Айбар Жаксылыков. Он забил в концовке матча с пенальти. При этом, «Кайсар» с 59-ой минуты играл в меньшинстве после удаления Горана Миложко.