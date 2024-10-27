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«Кайсар» в меньшинстве одержал победу в матче КПЛ

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором встретились «Туран» и «Кайсар», передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайсар"

Матч прошел в Туркестане и завершился минимальной победой «Кайсара» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Айбар Жаксылыков. Он забил в концовке матча с пенальти. При этом, «Кайсар» с 59-ой минуты играл в меньшинстве после удаления Горана Миложко.

Эта победа позволила «Кайсару» набрать 31 балл, с которым команда располагается на восьмой строчке. «Туран» с 19-ю очками остался на 12-ом месте.

Лидирует в чемпионате «Кайрат», у которого 41 балл, а на втором месте «Астана» с 40 очками. Замыкает тройку лидеров «Ордабасы» с 39-ю баллами.

Туран
0:1
Первый тайм: 0:0
Кайсар
Футбол, Казахстан, 24-й тур
27.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Turkistan Arena
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