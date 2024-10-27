Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» над «Реалом»

Встреча завершилась со счётом 4:0.
«Какая прекрасная победа», — написал Месси в соцсетях.
В минувшем матче на 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.
После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.