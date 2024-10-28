Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча

После этого инициатива вновь перешла к «Интеру». На 35-й Генрих Мхитарян ударом с линии штрафной сравнял счет, а спустя две минуты Зелиньски реализовал еще один 11-метровый. На перерыв миланцы отправились лидерами (3:2), а уже в начале второго тайма еще сильнее укрепили преимущество — Дензел Думфрис несильным ударом с правого края вратарской прошил остолбеневшего Микеле Ди Грегорио. Голландец провел самый удачный матч в сезоне. Ранее он потерял место в основе и лишь во второй раз за девять туров серии А вышел в стартовом составе, а также впервые провел на поле все 90 минут. Помимо гола Думфрис еще и заработал второй пенальти.