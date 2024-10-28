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Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча

Ничью для «Старой синьоры» вытянул 19-летний турок.

Источник: Reuters

В 9-м туре серии А «Интер» и «Ювентус» подарили острый триллер — ничья 4:4 с камбэком туринцев во втором тайме с 2:4. Результат получился историческим, а команды продолжили соседствовать в турнирной таблице.

Самый результативный первый тайм в истории

В стартовые 45 минут команды наколотили на двоих пять голов — впервые в истории серии А они забили столько в первом тайме очного противостояния. Веселье началось на 15-й минуте, когда полузащитник «Интера» Петр Зелиньски реализовал пенальти за фол на Маркусе Тюраме, хладнокровно пробив в центр.

Однако «Ювентусу» понадобилось всего 11 минут, чтобы сравнять счет и даже выйти вперед. Сначала Душан Влахович заколотил шестой мяч в чемпионате Италии, с нескольких метров пробив Янна Зоммера. Затем вторым голом в сезоне отметился Тимоти Веа — при Тиаго Мотте американец вновь стал действовать в группе атаки и уже забил больше, чем за два предыдущих года (ноль). Причем в голевом эпизоде Веа вообще оказался в центре нападения и из вратарской замкнул прострел Шику Консейсау с правого края.

После этого инициатива вновь перешла к «Интеру». На 35-й Генрих Мхитарян ударом с линии штрафной сравнял счет, а спустя две минуты Зелиньски реализовал еще один 11-метровый. На перерыв миланцы отправились лидерами (3:2), а уже в начале второго тайма еще сильнее укрепили преимущество — Дензел Думфрис несильным ударом с правого края вратарской прошил остолбеневшего Микеле Ди Грегорио. Голландец провел самый удачный матч в сезоне. Ранее он потерял место в основе и лишь во второй раз за девять туров серии А вышел в стартовом составе, а также впервые провел на поле все 90 минут. Помимо гола Думфрис еще и заработал второй пенальти.

«Ювентус» спас 19-летний Йылдыз

На четвертый пропущенный гол главный тренер туринцев отреагировал двойной заменой, выпустив 21-летнего Николу Савону и 19-летнего Кенана Йылдыза. Новые сочетания заработали не сразу, а ход матча заставлял нервничать фанатов «Старой синьоры» — за 20 минут до финиша превосходство «Интера» по-прежнему составляло два мяча.

Чуть спокойнее стало на 71-й минуте: вышедший на замену Йылдыз с левого угла штрафной отправил мяч низом в дальний угол, а чуть позже вновь остался открытым вблизи ворот и мощным ударом сравнял счет. Мяч обидно прошел под рукой вратаря «Интера»: для голкиперов эта игра точно прошла неудачно — Зоммер пропустил четыре из пяти попаданий в створ, Ди Грегорио — четыре из девяти. При этом «Ювентус» подошел к матчу с одним пропущенным в восьми предыдущих турах — до нерадзурри вратаря команды переиграл только Рэзван Марин из «Кальяри», да и то с пенальти.

Спаситель туринцев Йылдыз стал самым молодым автором дубля в матче «Интера» и «Ювентуса» в серии А — турку 19 лет 176 дней. Состав «Старой синьоры» в этом матче в принципе оказался самым юным в играх с нерадзурри в эпоху, когда за победу в чемпионате Италии присуждают три очка (с сезона-1994/95). Средний возраст игроков составил 25 лет 212 дней.

Как команды выступают в этом сезоне

«Интер» и «Ювентус» заколотили минимум восемь голов на двоих лишь в третий раз за всю историю противостояния в чемпионате Италии. Однако этот результат сыграл на пользу лидирующему в серии А «Наполи». Нерадзурри с 18 очками остались на второй строчке, туринцы с 17 — на третьей. Неаполитанцы набрали 22 балла и уже неплохо оторвались от преследователей.

Артемий Кутейников

Интер
4:4
Первый тайм: 3:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 9
27.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Тиагу Мотта
Голы
Интер
Петр Зелиньски
15′
Генрих Мхитарян
(Маркус Тюрам)
35′
Петр Зелиньски
37′
Дензел Дюмфрис
53′
Ювентус
Душан Влахович
(Уэстон Маккенни)
20′
Тимоти Веа
(Франсишку Консейсау)
27′
Кенан Йылдыз
(Уэстон Маккенни)
71′
Кенан Йылдыз
82′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
2
Дензел Дюмфрис
75′
6
Стефан де Врей
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
59′
63′
31
Янн Биссек
32
Федерико Димарко
77′
36
Маттео Дармиан
7
Петр Зелиньски
63′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
87′
99
Мехди Тареми
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
32
Хуан Кабаль
5
Мануэль Локателли
7
Франсишку Консейсау
6
Данилу
52′
77′
4
Федерико Гатти
16
Уэстон Маккенни
83′
19
Кефрен Тюрам
21
Николо Фаджоли
61′
37
Николо Савона
9
Душан Влахович
77′
51
Самуэль Мбангула
22
Тимоти Веа
61′
15
Кенан Йылдыз
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
5
11
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
Ювентус
Чемпионат Италии: таблица и календарь