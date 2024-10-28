Шикарная перестрелка в центральном матче АПЛ. «Арсенал» потерял двух защитников, а Слот упустил первое место

Гол «Ливерпуля» выглядел логично: мерсисайдцы весь второй тайм усиливали давление и ближе к финальному свистку действовали совсем отчаянно — сзади оставляли лишь двух центральных защитников и вскрывали «Арсенал» нагнетающим владением. Трент в такой структуре превратился в полузащитника, а Костас Цимикас с левого фланга — в вингера. С начала второй половины и до гола Салаха команда Арне Слота выковала огромное преимущество по владению мячом (67% против 33%) и ударам — шесть против одного. Причем «канониры» впервые пробили во втором тайме лишь на 76-й минуте — Кай Хаверц примерно с границы штрафной пальнул мимо створа.