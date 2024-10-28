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Шикарная перестрелка в центральном матче АПЛ. «Арсенал» потерял двух защитников, а Слот упустил первое место

Игра на «Эмирейтс» получилась горячей.

Источник: Reuters

«Арсенал» и «Ливерпуль» зажгли ничью (2:2) в центральном матче девятого тура АПЛ. Команды идут в топ-3 чемпионата Англии.

Мерино едва не сломался, но принес «Арсеналу» лидерство в конце тайма

«Арсенал» стартовал с измененной парой центральных защитников — Бен Уайт, обычно появляющийся справа, занял место в дуэте с Габриэлем. Вильям Салиба получил прямую красную карточку в прошлом туре с «Борнмутом» (0:2) и пропустил важнейшую встречу с «Ливерпулем». Справа же вышел номинальный опорник Томас Парти — экстремально экспериментальный вариант.

Однако Уайт отлично проявил себя и не на привычной позиции. На 9-й минуте англичанин со своей половины поля вырезал длинный пас на Букайо Сака, который отлично принял мяч, на замахе убрал Эндрю Робертсона около правого угла вратарской и с нескольких метров вколотил в ближнюю «девятку». У Кивина Келлехера, подменяющего травмированного Алиссона, не было шансов на спасение.

После пропущенного гола «Ливерпуль» оживился, а «канониры» начали поджидать возможности для контратак. Мерсисайдцы давили левым флангом, где активно действовал Луис Диас — он даже оказался лучшим в матче по предпринятым обводкам (четыре). Именно с левого края красные заработали угловой, с которого сравняли счет. Диас выиграл единоборство на ближней штанге после подачи Трента Александра-Арнолда и головой прокинул мяч в центр вратарской, откуда Вирджил ван Дейк головой проткнул его в сетку.

После быстрого обмена голами игра слегка замедлилась, а в середине тайма у «Арсенала» вновь едва не сломался Микель Мерино. Испанец вылетал на ударную позицию в штрафной после подачи со стандарта, но не попал в створ и крайне неудачно приземлился — прямо на плечо. После трансфера в лондонский клуб он пропустил около месяца из-за травмы как раз этой части тела. Полузащитнику оказывали помощь врачи, однако, к счастью, он остался на поле. И уже в конце первого тайма Микель вывел «канониров» вперед — головой замкнул подачу Деклана Райса со штрафного.

А «Арсенал» потерял еще двух футболистов и упустил победу

Мерино избежал травмы и дожил до финального свистка, но на старте второго тайма сломался Габриэл Магальянс. Бразильский центральный защитник неудачно столкнулся с Дарвином Нуньесом: после помощи врачей вернулся в игру, однако спустя несколько минут поломался окончательно и покинул поле — вместо него вышел Якуб Кивер. Бразилец же присел на скамейку с примотанным к колену льдом.

«Арсенал» и так не мог рассчитывать на нескольких важных игроков (Мартин Эдегор, Риккардо Калафьори), а к концу матча к травмированному Габриэлу прибавился еще и Юрриен Тимбер. Левый защитник получил повреждение на 76-й минуте — на его место выпорхнул 18-летний Майлз Льюис-Скелли. Янгстер вышел на фланг Мохамеда Салаха и не удержал египтянина в одной из быстрых атак «Ливерпуля».

На 81-й минуте мерсисайдцы перекусили атаку соперника у своей штрафной и выкатились в разящий ответ: Трент в касание вырезал заброс на ход Нуньесу. Уругваец ускакал в штрафную и выкатил на сместившегося в центр коробки Салаха — египтянин в касание положил мяч точно в угол.

Гол «Ливерпуля» выглядел логично: мерсисайдцы весь второй тайм усиливали давление и ближе к финальному свистку действовали совсем отчаянно — сзади оставляли лишь двух центральных защитников и вскрывали «Арсенал» нагнетающим владением. Трент в такой структуре превратился в полузащитника, а Костас Цимикас с левого фланга — в вингера. С начала второй половины и до гола Салаха команда Арне Слота выковала огромное преимущество по владению мячом (67% против 33%) и ударам — шесть против одного. Причем «канониры» впервые пробили во втором тайме лишь на 76-й минуте — Кай Хаверц примерно с границы штрафной пальнул мимо створа.

Против «Ливерпуля» Микелю Артете не удалось отсидеться в обороне после получения минимального преимущества. Однако в ответ на пропущенный мяч «Арсенал» стал активнее и на 87-й минуте создал убойный момент. Хаверц вспорол дриблингом левый край и из штрафной накинул на дальнюю штангу, куда подключился вышедший на замену Габриэл Жезус. Бразилец в касание ткнул мяч в сторону ворот, однако Кертис Джонс не пустил его в опустевший угол.

На 90-й минуте «канониры» даже забили. Хаверц из штрафной элегантно перебросил Келлехера, но попал в штангу — Жезус подскочил на добивание и заколотил мяч в пустые ворота. Однако задолго до этого Энтони Тейлор остановил игру свистком — фол случился еще до выстрела Кая. Попытки «Арсенала» спасти победу оказались тщетными — не хватило даже семи добавленных минут.

Как команды выступают в этом сезоне

Ничья сдвинула «Ливерпуль» с первого места — теперь команда Слота отстает от «Манчестер Сити» на одно очко. «Арсенал» же потерял очки во втором туре подряд и пока расположился на третьем месте: отставание от мерсисайдцев составляет четыре балла, от «горожан» — пять.

Артемий Кутейников

Арсенал
2:2
Первый тайм: 2:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 9
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Арне Слот
Голы
Арсенал
Букайо Сака
(Бен Уайт)
9′
Микель Мерино
(Деклан Райс)
43′
Ливерпуль
Виргил ван Дейк
(Луис Диас)
18′
Мохамед Салах
(Дарвин Нуньес)
81′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
66′
4
Бен Уайт
5
Томас Партей
23
Микель Мерино
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
19
Леандро Троссар
6
Габриэл Магальяйнс
54′
15
Якуб Кивер
12
Юррьен Тимбер
76′
49
Майлс Льюис-Скелли
7
Букайо Сака
85′
53
Итан Нванери
11
Габриел Мартинелли
85′
9
Габриэл Жезус
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
9
Дарвин Нуньес
90+4′
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
63′
21
Константинос Цимикас
10
Алексис Макаллистер
33′
63′
8
Доминик Собослаи
17
Кертис Джонс
90′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
63′
18
Коди Гакпо
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
14
Фолы
14
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь