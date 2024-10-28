Винисиус, Мбаппе и другие. Кто является фаворитом на «Золотой мяч»

Экс-игрок «Реал» Мадрида и «Барселоны» Хавьер Савила также считает, что испанский полузащитник — фаворит в борьбе за «Золотой мяч». «Мне очень нравится Родри, он показал великолепный уровень в “Манчестер Сити”. Кроме того, он стал чемпионом Европы со сборной Испании. После Бускетса считаю его лучшим на своей позиции. Если бы “Золотой мяч” выиграл полузащитник, это перевернуло бы представление о награде, ведь чаще всего ее брали нападающие. Я также считаю, что Лаутаро (Мартинес) или Винисиус заслужили эту награду. Победитель будет выбран из этих троих», — сказал Савила.