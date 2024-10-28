Винисиус, Мбаппе и другие. Кто является фаворитом на «Золотой мяч»

Церемония вручения награды лучшему футболисту по итогам сезона 2023/24 состоится 28 октября в Париже. Приз в 68-й раз.
«Золотой мяч» в третий раз в истории будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года), а не календарного года. В прошлом году награду в восьмой раз получил аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. В этом году впервые с 2003-го в списке претендентов не оказалось Месси или Криштиану Роналду.
На церемонии также будут вручены следующие награды за сезон 2023/24: «Золотой мяч» среди женщин, Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года среди мужчин», «Клуб года среди женщин». В список призов добавятся две новые награды — «Тренер года среди мужчин» и «Тренер года среди женщин», — которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.
Номинанты на «Золотой мяч»
В список на самую ценную индивидуальную награду в мировом футбол по версии журнала France Football вошли 30 претендентов. В их числе оказался нападающий сборной Украины Артем Довбик, который в составе «Жироны», стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона 2023/24.
Остальные претенденты:
- Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);
- Хакан Чалханоглу (Турция, «Интер»);
- Дани Карвахаль (Испания, «Реал»);
- Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»);
- Артем Довбик (Украина, «Жирона»/ «Рома»);
- Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити»);
- Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер»);
- Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»);
- Матс Хуммельс (Германия, «Боруссия» Дортмунд);
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);
- Тони Кроос (Германия, «Реал»);
- Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»);
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
- Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»/ «Реал»);
- Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);
- Дани Ольмо (Испания, «Лейпциг»/ «Барселона»);
- Коул Палмер (Англия, «Манчестер Сити»/ «Челси»);
- Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
- Родри (Испания, «Манчестер Сити»);
- Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»);
- Букайо Сака (Англия, «Арсенал»);
- Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»);
- Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»);
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);
- Витинья (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);
- Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»);
- Флориан Вирц (Германия, «Байер»);
- Гранит Джака (Швейцария, «Байер»);
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).
Больше всего номинантов из национальных команд Испании и Англии (по шесть игроков), которые стали чемпионами и вице-чемпионами Европы, следом расположились четыре футболиста немецкой сборной. Среди клубов больше всего кандидатов из команды «Реал» Мадрид (семь игроков), у «Манчестер Сити» и «Арсенала» по четыре футболиста.
Фаворит на приз
Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор является фаворитом на приз по верcии Goal. В прошлом сезоне бразилец выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов, где был признал лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.
Испанская газета Marca пишет, что именно Винисиус получит «Золотой мяч». Издание отмечает, что 24-летнему футболисту уже рассказали о том, что он получит приз, а компания Nike подготовила для него специальные золотые бутсы в честь этого события.
Второе место в списке претендентов занял испанский игрок Родри. Он является одним из лучших опорных полузащитников в мире. В прошедшем сезоне он выиграл Евро-2024, Английскую премьер-лигу (АПЛ), клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В сезоне 2023/24 он забил 12 голов и отметился 15 результативными передачами. Кроме того, на чемпионате Европы в Германии испанский полузащитник был признан лучшим игроком турнира.
Английский полузащитник Джуд Беллингем являлся лучшим футболистом мира в первой половине сезона 2023/24. Именно он замкнул тройку претендентов. В прошедшем сезоне англичанин отметился 27-ю голами и 17-ю голевыми передачами. Нападающий мадридского «Реала» выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также стал вице-чемпионом Европы.
Мнение экспертов
Лионель Месси заявлял, что его партнер по сборной Аргентины, капитан «Интера» Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч» как лучший футболист мира. «У него [Мартинеса] был выдающийся год, он забил в финале и был лучшим бомбардиром Кубка Америки: он заслуживает “Золотой мяч” больше, чем кто-либо другой», — сказал Месси.
Вратарь «Интера» Ян Зоммер согласился с позицией Месси. «Я полностью согласен с Месси. Я знаю Лаутаро полтора года и сразу заметил его характер и капитанский дух. Он смертоносный завершитель атак. Это была бы заслуженная награда», — сказал Зоммер.
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что отдал бы «Золотой мяч» в этом году Родри. «Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста выиграли его, когда они играли. Люди забывают о полузащитниках и о том, что они делают. Они — сердце команды. Родри — сердце “Манчестер Сити”. Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов, но он выиграл Евро», — сказал Анри.
Экс-игрок «Реал» Мадрида и «Барселоны» Хавьер Савила также считает, что испанский полузащитник — фаворит в борьбе за «Золотой мяч». «Мне очень нравится Родри, он показал великолепный уровень в “Манчестер Сити”. Кроме того, он стал чемпионом Европы со сборной Испании. После Бускетса считаю его лучшим на своей позиции. Если бы “Золотой мяч” выиграл полузащитник, это перевернуло бы представление о награде, ведь чаще всего ее брали нападающие. Я также считаю, что Лаутаро (Мартинес) или Винисиус заслужили эту награду. Победитель будет выбран из этих троих», — сказал Савила.
Португальский форвард Криштиану Роналду считает, что француз Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года, в ближайшее время.
«Думаю, у него все будет хорошо в “Реале”. Мбаппе может стать следующим обладателем “Золотого мяча” в ближайшие несколько лет. Возможно, на награду также будут претендовать [Эрлинг] Холанд, [Джуд] Беллингем… Еще [Ламин] Ямаль», — сказал Роналду.
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо считает, что Винисиус является фаворитом на приз. «Игра как у Винисиуса всегда значима. Я уверен, что он надеется выиграть “Золотой мяч” за все, что он сделал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с “Мадридом”, даже если дела в сборной пошли не так хорошо», — сказал Ривалдо.
По мнению главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, Винисиус заслужил «Золотой мяч». «Для испанской лиги нет лучшего подарка, чем победа Винисиуса. Я думаю, что Винисиус должен взять “Золотой мяч”. Последний сезон Винисиуса был исключительным, и я считаю, что он заслуживает награды как футболист», — сказал Тебас.
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде считает форварда «Реала» главным претендентом на «Золотой мяч». «Винисиус — это не тот футболист, которого можно сдержать в одиночку, особенно на весь матч. Он не останавливается, и моменты, когда мне потребуется помощь, точно будут», — сказал Кунде в эфире SportyTV.
Альвина Цаканян