Шок: Тен Хага уволили из «МЮ»! Уже известен временный сменщик

В этом сезоне все тоже ужасно — к моменту увольнения тен Хага красные расположились на 14-й строчке в АПЛ. Сейчас они гораздо ближе к зоне вылета (7), чем к чемпионской строчке (12). В Лиге Европы не лучше — там «МЮ» идет на 21-м месте после трех туров.