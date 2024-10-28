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«Ордабасы» решил избавиться от Исламхана и Тагыбергена

Шымкентский «Ордабасы» в зимнее межсезонье существенно омолодит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

Так, в числе главных кандидатов на выход есть футболисты сборной Казахстана — Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген и бывший «сборник» Гафуржан Суюмбаев.

Вместо них «Ордабасы» планирует пригласить других, более амбициозных игроков национальной команды.

Руководство клуба и города не очень довольно выступлением команды в еврокубках и КПЛ. После поражения от «Тобола» и «Жениса» шымкентцы существенно ухудшили свои шансы на сохранение чемпионского титула.

В текущем сезоне КПЛ на счету 31-летнего Исламхана 18 матчей, один забитый гол и четыре голевые передачи. Асхат Тагыберген сыграл 22 матча, в которых забил два гола и сделал семь ассистов. Что касается 34-летнего Суюмбаева, то в 13 матчах чемпионата защитник сделал два ассиста.

Ордабасы
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