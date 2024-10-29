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Попавшая в скандал с поцелуем футболистка Эрмосо получила приз на церемонии вручения «Золотого мяча»

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо на мероприятии журнала France Football удостоена Трофея Сократеса — награды за вне футбольную деятельность.

Источник: Getty Images

В прошлом году Эрмосо попала в скандал из-за поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо, что вызвало резонанс у общественности. Впоследствии Рубиалес покинул пост президента RFEF. Кроме того, ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года, а Национальный суд Испании возбудил против функционера уголовное дело.

В 2023 году Трофей Сократеса достался бразильскому форварду «Реала» Винисиусу Жуниору.

Испания