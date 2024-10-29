Попавшая в скандал с поцелуем футболистка Эрмосо получила приз на церемонии вручения «Золотого мяча»

В прошлом году Эрмосо попала в скандал из-за поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо, что вызвало резонанс у общественности. Впоследствии Рубиалес покинул пост президента RFEF. Кроме того, ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года, а Национальный суд Испании возбудил против функционера уголовное дело.