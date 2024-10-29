Анчелотти о награде лучшему тренеру года: «Хочу поблагодарить Винисиуса и Карвахаля»

На мероприятии не присутствовал ни один представитель «Реала». Предположительно, решение не приезжать на церемонию было принято после того, как стало известно, что обладателем «Золотого мяча» станет полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не нападающий «Реала» Винисиус.