«Золотой мяч» очистился. Родри получил награду за всех, кого обидели

Но по медийке Вини, конечно, впереди. Родри — скромняга. Он никогда не стремился на первые роли за пределами поля, у него даже страниц в соцсетях нет! Он говорил, что не понимает, зачем они ему нужны. А Винисиус — резонёр. И на поле, и в миру. По идее, это не должно влиять на голосование за «ЗМ». Однако на деле этот фактор очень важен. Это началось в эпоху Лео Месси и Криштиану Роналду. И не раз именно медийная сила приводила к «Золотому мячу» Криша и Месси. Не футбольная, а именно медийная. Казалось, что и в этот раз будет так же. При прочих равных приз отдадут тому, у кого выше звёздность. Плюс бедняга Родри порвал «кресты», после чего медиа окончательно списали его со счетов. И как же здорово, что все они оказались неправы!