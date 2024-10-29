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Криштиану Роналду лично пригласил Поля Погба в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы полузащитник «Ювентуса» Поль Погба присоединился к саудовской команде.

Источник: AFP 2023

Как сообщает TuttoJuve, 39-летний португалец уже пригласил француза в «Аль-Наср». Ранее Погба и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/2022.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.