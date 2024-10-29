В France Football рассказали о давлении «Реала» по поводу «Золотого мяча»

«На меня оказывалось сильное давление со стороны “Реала”, но, как и в случае с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, мое молчание заставило их изменить свое решение. Никто не знал об этом ни в “Реале”, ни в “Сити”. Эмоции, которые Родри продемонстрировал на сцене, — лучший ответ. Он ничего об этом не знал. Эти эмоции кладут конец всем домыслам о том, что кто-то мог быть предупрежден», — приводит слова Гарсии L'Equipe.