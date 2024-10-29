В France Football рассказали о давлении «Реала» по поводу «Золотого мяча»

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны мадридского «Реала» по поводу «Золотого мяча» — премии лучшему футболисту года.
Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник в театре Шатле в Париже. Обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии France Football стал испанский полузащитник Родри из «Манчестер Сити». Бразильский форвард «Реала» Винисиус занял в итоговом голосовании второе место. Несмотря на победу в других номинациях, мадридский клуб не отправил свою делегацию на церемонию.
«На меня оказывалось сильное давление со стороны “Реала”, но, как и в случае с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, мое молчание заставило их изменить свое решение. Никто не знал об этом ни в “Реале”, ни в “Сити”. Эмоции, которые Родри продемонстрировал на сцене, — лучший ответ. Он ничего об этом не знал. Эти эмоции кладут конец всем домыслам о том, что кто-то мог быть предупрежден», — приводит слова Гарсии L'Equipe.
«Очевидно, что Винисиус пострадал от присутствия одноклубников Джуда Беллингема и Дани Карвахаля в топ-5, потому что математически это отняло у него несколько очков. Это также подводит итог сезона “Реала”, в котором ведущую роль играли три-четыре игрока, а судьи делили свои предпочтения, что пошло на пользу Родри», — добавил главный редактор журнала.