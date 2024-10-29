Мостовой — об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Это мог быть политический шаг. Для меня Винисиус был лучшим»

«С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда. Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего? Остаюсь при своем мнении: да, Родри — молодец, но для мне все равно Винисиус лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу», — сказал Мостовой «СЭ».