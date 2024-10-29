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Губерниев: Винисиус не заслужил «Золотой мяч», это очевидно понимающим в футболе людям!

Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил итоги вручения «Золотого мяча».

Источник: Чемпионат.com

Награду получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом изначально прогнозировалась победа вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«“Реал” Мадрид — слабаки, конечно! Винисиус не заслужил “Золотой мяч”, это очевидно понимающим в футболе людям… Родри — топ!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, узнав о том, что «Золотой мяч» достанется не бразильцу, «Реал» устроил бойкот и не явился на церемонию. Организаторы премии осудили мадридский клуб за такой поступок.

Манчестер Сити
Реал