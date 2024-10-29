Валерий Карпин высказался о выигрыше Родри «Золотого мяча»

«У меня не было никакого фаворита на “Золотой мяч”. Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Но я за ним не следил и не смотрел все игры. Не знаю, заслуживал ли Винисиус “Золотой мяч”, потому что я не смотрю каждую игру того или иного футболиста», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.