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Валерий Карпин высказался о выигрыше Родри «Золотого мяча»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча».

Источник: Чемпионат.com

Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

«У меня не было никакого фаворита на “Золотой мяч”. Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Но я за ним не следил и не смотрел все игры. Не знаю, заслуживал ли Винисиус “Золотой мяч”, потому что я не смотрю каждую игру того или иного футболиста», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Реал
Манчестер Сити