Винисиус сам виноват, что остался без «Золотого мяча». Его поведение не вписывается в критерии награды

Тема расизма особенно показательна. Звезда «Реала» активно противостоит этому явлению, и его можно похвалить за ощутимый вклад в борьбу с ксенофобией (для Бразилии это больная тема из-за социального расслоения). Но есть два как минимум спорных момента. Первый — методы игрока. Винисиус готов назвать расистом любого, кто ему не понравится. И голословные высказывания, что ла лига принадлежит расистам, а Испанию хорошо бы лишить чемпионата мира, точно не добавляют ему вистов. Второй пункт — причинно-следственные связи. Ведь оскорбления с трибун — отчасти реакция на поведение Винисиуса на поле и способ вывести его из себя. Это никоим образом не оправдывает тех, кто позволяет себе назвать другого человека обезьяной, но расистские выходки — лишь форма, в которой Вини получает свою порцию ненависти. Почему-то его одноклубник Беллингем за полтора года в Испании с расизмом не столкнулся. Как и приехавший в Мадрид Мбаппе. Повод задуматься.