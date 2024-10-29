Стало известно, сколько миллиардов тенге выделено «Актобе»

ФК «Актобе» не стал исключением. По крайней мере, в 2022 году на подготовку команд основного и молодежного составов, а также их участие в чемпионатах, первенствах и кубках РК, а также международных соревнованиях ушло 1,2 млрд. тг. Такая же сумма была потрачена и в 2023 году. И это, не считая расходы на мини-футбол и детско-юношеский футбол, включая женские команды. Там статья расходов за 2 года составила 600 млн. тг.