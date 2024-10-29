«“Реал” растоптал уважение к сопернику». Мировые СМИ оценили итоги «Золотого мяча»

«Вручение Родри “Золотого мяча”, несмотря на статус фаворита у Вини, вызвало ряд последствий. Часть общественности уверена — на выбор повлиял расовый фактор. В окружении игрока некоторые считают так же. Бразилец — главный голос в борьбе с расизмом в футболе. Позиция, которая приносит ему поддержку, но и множество врагов. В основном в Европе, откуда родом большинство избирателей. Директор Обсерватории расовой дискриминации в футболе Марсело Карвальо согласен с этим мнением: “Мысль, которая всегда преобладала: “Чего я ожидаю от чернокожего человека? Я ожидаю подчинения, хорошего поведения. И в тот момент, когда Вини преодолевает этот барьер, он становится человеком, неблагодарным для очень большой части общества”.



Неприятие позиции Вини выражается в критике его поведения. Самыми большими целями являются празднования после гола и провокации в отношении соперников, которые считают неуважением. Когда уже ходили слухи о победе Родри, текст, опубликованный в Diário Sport, суммировал чувства некоторых европейцев по отношению к бразильцу. Журналист не сбрасывает со счетов талант нападающего “Реала”. Однако он утверждает, что “Золотой мяч” можно выиграть не только благодаря титулам и выступлениям на поле, но также благодаря личности и ценностям, которые они представляют. Хотя Вини-младший является иконой антирасистской борьбы и его противостояние изменило подход испанского футбола к этой проблеме, по его мнению, бразильцу “есть чему поучиться”.