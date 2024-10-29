Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

Аморим — один из самых желанных тренеров в Европе. Весной его кандидатуру всерьез рассматривали «Барселона» (после ухода Хави) и «Ливерпуль» (перед тем как Клопп покинул команду), также переговоры о назначении вел «Челси». Кроме того, «Манчестер Сити» раздумывал сделать Аморима преемником Пепа Гвардиолы в следующем году — однако как только на горизонте появился «Манчестер Юнайтед», Рубен поблагодарил «горожан» за интерес и вышел из переговоров. Во всяком случае, об этом сообщает издание CaughtOffside.