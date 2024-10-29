Канчельскис: Тен Хаг — слабейший тренер в истории «Манчестер Юнайтед»

"С тен Хагом надо было прощаться в конце прошлого сезона после победы в Кубке. Тогда бы расстались на хорошей ноте. С его увольнением перетянули. Сейчас придёт новый тренер, ему нужны будут новые игроки, а это опять большие затраты. Не думаю, что они сильно сэкономили на работниках клуба, лишив их обедов. Придётся опять раскошелиться. Можно, конечно, ещё кого-то продать из этого состава, но вряд ли найдутся покупатели на этих игроков, которые отдадут по € 100 млн.