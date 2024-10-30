Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Милан»

Лидирующий в Серии А «Наполи» (25 очков) одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв от идущего вторым «Интера» до 7 баллов. Неаполитанский клуб также продлил беспроигрышную серию в турнире до девяти матчей. Единственное поражение команда потерпела от «Вероны» (0:3) на старте сезона в августе. «Милан» (14) занимает восьмое место.