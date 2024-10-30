Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Милан»

Встреча прошла во вторник в Милане и завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев. Голы забили Ромелу Лукаку (5-я минута) и Хвича Кварацхелия (43).
Лидирующий в Серии А «Наполи» (25 очков) одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв от идущего вторым «Интера» до 7 баллов. Неаполитанский клуб также продлил беспроигрышную серию в турнире до девяти матчей. Единственное поражение команда потерпела от «Вероны» (0:3) на старте сезона в августе. «Милан» (14) занимает восьмое место.
В следующем туре «Наполи» примет «Аталанту» из Бергамо 3 ноября, а «Милан» днем ранее сыграет в гостях с «Монцей».
Другие результаты дня:
- «Кальяри» — «Болонья» — 0:2;
- «Лечче» — «Верона» — 1:0.