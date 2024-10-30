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Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Милан»

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты «Наполи» на выезде обыграли «Милан» в матче десятого тура чемпионата Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла во вторник в Милане и завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев. Голы забили Ромелу Лукаку (5-я минута) и Хвича Кварацхелия (43).

Лидирующий в Серии А «Наполи» (25 очков) одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв от идущего вторым «Интера» до 7 баллов. Неаполитанский клуб также продлил беспроигрышную серию в турнире до девяти матчей. Единственное поражение команда потерпела от «Вероны» (0:3) на старте сезона в августе. «Милан» (14) занимает восьмое место.

В следующем туре «Наполи» примет «Аталанту» из Бергамо 3 ноября, а «Милан» днем ранее сыграет в гостях с «Монцей».

Другие результаты дня:

  • «Кальяри» — «Болонья» — 0:2;
  • «Лечче» — «Верона» — 1:0.

Милан
0:2
Первый тайм: 0:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 10
29.10.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Антонио Конте
Голы
Наполи
Ромелу Лукаку
(Андре-Франк Замбо Ангисса)
5′
Хвича Кварацхелия
(Матиас Оливера)
43′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
42
Филиппо Терраччано
29
Юссуф Фофана
80
Юнус Муса
7
Альваро Мората
21
Сэмюэл Чуквуэзе
22
Эмерсон Роял
62′
11
Кристиан Пулишич
8
Рубен Лофтус-Чик
88′
73
Франческо Камарда
17
Ноа Окафор
62′
10
Рафаэл Леау
Наполи
1
Алекс Мерет
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
17
Матиас Оливера
73′
90′
90
Майкл Фолоруншо
6
Билли Гилмор
90′
23
Алессио Дзербин
77
Хвича Кварацхелия
77′
7
Давид Нерес
9
Ромелу Лукаку
77′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
69′
30
Паскуале Маццокки
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
14
Фолы
6
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Наполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь