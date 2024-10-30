Рамазан Оразов помог датскому клубу оформить разгром со счетом 6:0

В матче ⅛ финала «Силькеборг» на выезде разгромил «Хольбек» со счетом 6:0. В составе победителей голы дубль оформил Йенс Гаммелбю (57-я и 77-я минуты), еще по голу забили Юнес Бакиз (18-я минута), Каллам МакКоватт (35-я), Пелле Маттссон (48-я) и Мадс Ларсен (54).
Оразов вышел на поле во втором тайме на 61-й минуте. На тот момент его команда уже вела 5:0, однако сам казахстанец реультативными действиями не отметился.
Напомним, Рамазан перешел в «Силькеборг» этим летом. За датский клуб он провел восемь матчей во встех турнирах, в которых забил один гол.
Также в его карьере были «Актобе», «Тобол», «Аксу», «Кайрат», словенский «Копер», российская «Чайка» и латвийский «Даугавпилс». В сборную Казахстана вызывается с 2021 года.