«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана

Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей» в социальной сети X (ранее Twitter). Игра между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой» должна состояться сегодня, 30 октября, и пройти в столице Испании Мадриде. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.