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Юран готов возглавить «Спортинг» после назначения Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Российский тренер Сергей Юран признался, что готов возглавить лиссабонский «Спортинг» в случае назначения Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Источник: РИА "Новости"

— Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».
— Давайте не заглядывать вперед. Там еще «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».

— Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?
— Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» — это Лиссабон.

— С вами уже были контакты?
— Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить, — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Будучи действующим игроком, Сергей Юран играл в Португалии за «Бенфику» и «Порту».

Спортинг