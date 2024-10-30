Юран готов возглавить «Спортинг» после назначения Аморима в «Манчестер Юнайтед»

— Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?

— Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» — это Лиссабон.