В Валенсии — смертоносное наводнение. Матч «Реала» могут перенести, три игры Кубка уже отменены

Шторм «Дана» обрушился на многие регионы Испании, в некоторых из которых около 200 миллиметров осадков выпало менее чем за сутки. В Валенсии, Малаге, на побережье Коста-дель-Соль и в других регионах введен красный уровень опасности. Городская инфраструктура не выдерживает стихии: в Валенсии из-за непогоды рухнул мост, в Малаге поезд сошел с рельс. Из Валенсии приостановлено железнодорожное сообщение в Мадрид и Барселону, а в Альмерии зафиксировали град размером с мячи для гольфа.