«Астана» перевернула матч и сместила «Кайрат» с вершины в КПЛ

Встреча прошла в Алматы, где «Астана» в текущем сезоне, принимает своих соперников.
Гости первыми вышли вперед после образцовой контратаки, которую завершил белорусский ветеран Игорь Стасевич. В этом эпизоде не обошлось без ошибки в обороне «Астаны».
Столичный клуб отыгрался в первом тайме, но гол был отменен из-за нарушения.
Впрочем, счет сравнялся в дебюте второго тайма, когда на 66-й минуте отличился хорватский защитник Бранимир Калаица. Второй гол «Астана» забила на 85-й минуте. С пенальти отличился албанец Назми Грипши. Антигероем эпизода стал центральный защитник «Атырау» Олжас Керимжанов.
На 97-й минуте Керимжанов ударом головой сравнял счет.
Впрочем, «Астана» добилась победы на 101-й минуте после гола Калаицы с пенальти — 3:2.
Таким образом, столичный клуб после 22 матчей набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу КПЛ. «Кайрат», у которого 41 балл, переместился на второе место.