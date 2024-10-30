«Астана» перевернула матч и сместила «Кайрат» с вершины в КПЛ

Гости первыми вышли вперед после образцовой контратаки, которую завершил белорусский ветеран Игорь Стасевич. В этом эпизоде не обошлось без ошибки в обороне «Астаны».

Столичный клуб отыгрался в первом тайме, но гол был отменен из-за нарушения.