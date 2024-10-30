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«Астана» перевернула матч и сместила «Кайрат» с вершины в КПЛ

Состоялся перенесенный матч 17-го тура КПЛ-2024 между «Астаной» и «Атырау», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча прошла в Алматы, где «Астана» в текущем сезоне, принимает своих соперников.

Гости первыми вышли вперед после образцовой контратаки, которую завершил белорусский ветеран Игорь Стасевич. В этом эпизоде не обошлось без ошибки в обороне «Астаны».
Столичный клуб отыгрался в первом тайме, но гол был отменен из-за нарушения.

Впрочем, счет сравнялся в дебюте второго тайма, когда на 66-й минуте отличился хорватский защитник Бранимир Калаица. Второй гол «Астана» забила на 85-й минуте. С пенальти отличился албанец Назми Грипши. Антигероем эпизода стал центральный защитник «Атырау» Олжас Керимжанов.

На 97-й минуте Керимжанов ударом головой сравнял счет.

Впрочем, «Астана» добилась победы на 101-й минуте после гола Калаицы с пенальти — 3:2.

Таким образом, столичный клуб после 22 матчей набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу КПЛ. «Кайрат», у которого 41 балл, переместился на второе место.

Астана
3:2
Первый тайм: 0:0
Атырау
Футбол, Казахстан, 17-й тур
30.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Виктор Кумыков
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Атырау
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