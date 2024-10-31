«Арсенал» разгромил «Престон» в Кубке английской лиги

Игра ⅛ финала, прошедшая в Престоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Микеля Артеты. В составе лондонцев голами отметились Габриэл Жезус, Итан Нванери и Кай Хаверц.
Жеребьевка следующего этапа турнира состоится в ближайшее время.
Футболисты «Арсенала» в рамках Кубка английской лиги добились крупной победы над «Престон Норт Энд», выступающим в Чемпионшипе.
Игра ⅛ финала, прошедшая в Престоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Микеля Артеты. В составе лондонцев голами отметились Габриэл Жезус, Итан Нванери и Кай Хаверц.
Жеребьевка следующего этапа турнира состоится в ближайшее время.