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«Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче Кубка английской лиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» завершили борьбу за Кубок английской лиги, проиграв на выезде лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» в ⅛ финала турнира.

Встреча прошла в Лондоне в среду и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тимо Вернер (5-я минута) и Пап Матар Сарр (25), у гостей отличился Матеуш Нунеш (45+4).

«Тоттенхэм» стал последним, восьмым участником ¼ финала, ранее в эту стадию пробились «Саутгемптон», «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед».

Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
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