«Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» завершили борьбу за Кубок английской лиги, проиграв на выезде лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» в ⅛ финала турнира.
Встреча прошла в Лондоне в среду и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тимо Вернер (5-я минута) и Пап Матар Сарр (25), у гостей отличился Матеуш Нунеш (45+4).
«Тоттенхэм» стал последним, восьмым участником ¼ финала, ранее в эту стадию пробились «Саутгемптон», «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед».